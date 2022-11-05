«Зенит» проиграл «Ахмату» и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

«Зенит» на своем поле проиграл «Ахмату» в матче 16-го тура чемпионата России. Грозненцы одолели лидера чемпионата со счетом 2:1.

Игроки «Ахмата» открыли счет в матче уже на 50-й секунде, когда отличился полузащитник Евгений Харин.

На 8-й минуте преимущество «Ахмата» увеличил нападающий Мохамед Конате.

Во второй тайме один гол отыграл полузащитник питерцев Андрей Мостовой, который 5 ноября празднует день рождения.

«Зенит», который прошел первый круг РПЛ сезона-2022/23 без поражений, впервые проиграл в нынешнем сезоне премьер-лиги. Команда сохраняет первое место в турнирной таблице, имея 39 очков.

«Ахмат» набрал 26 очков и поднялся на пятую строчку.

В следующем туре «Зенит» 12 ноября сыграет в гостях против «Торпедо». «Ахмат» также на выезде 11 ноября встретится с «Нижним Новгородом».