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Сегодня, 17:54

«Факел» — «Ахмат»: все голы матча

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«Факел» принимает «Ахмат» в матче 30-го тура РПЛ.

6-я минута. Сергей Божин — 1:0

58-я минута. Евгений Марков — 2:0

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Ахмат
Марцел Личка, Мурад Мусаев, Сергей Семак. Кто станет чемпионом? Кто вылетит напрямую? Онлайн-трансляция матчей последнего тура РПЛ

Евгений Марков
Сергей Божин
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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