«Зенит» сделал официальное предложение «Галатасараю» по Тете

Полузащитник «Галатасарая» Тете может продолжить карьеру в «Зените», сообщает журналист Майкл Ринкон.

По сведениям источника, петербургский клуб сделал официальное предложение по 23-летнему бразильцу. При этом стамбульцы его отклонили, так как оно не удовлетворило финансовые запросы. «Галатасарай» хочет получить за игрока 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Тете провел 27 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.