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Сегодня, 17:05

Капелло заявил, что уровень чемпионата Италии выше, чем РПЛ

Алексей Еремин
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что «Зенит» не смог бы одержать победу в чемпионате Италии, если бы выступал в серии А.

«Смог бы «Зенит» выигрывать чемпионства в Италии, как в России? Никаких сравнений между Россией и Италией быть не может. Уровень чемпионата Италии в разы выше, чем РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Капелло.

После 4 туров РПЛ «Зенит» набрал 8 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем матче питерский клуб сыграет дома против ЦСКА в субботу. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Зенит» становился чемпионом РПЛ четыре раза подряд в прошедших сезонах, в общей сложности питерский клуб становился победителем чемпионата России восемь раз в истории.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fabio-kapello-otsenil-gipoteticheskie-shansy-zenita-na-chempionstvo-v-serii-a/
Фабио Капелло
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
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13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
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 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

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 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
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Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

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Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
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Локомотив

 3 1 0
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Лео Гогличидзе

Урал

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