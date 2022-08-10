Капелло заявил, что уровень чемпионата Италии выше, чем РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что «Зенит» не смог бы одержать победу в чемпионате Италии, если бы выступал в серии А.

«Смог бы «Зенит» выигрывать чемпионства в Италии, как в России? Никаких сравнений между Россией и Италией быть не может. Уровень чемпионата Италии в разы выше, чем РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Капелло.

После 4 туров РПЛ «Зенит» набрал 8 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем матче питерский клуб сыграет дома против ЦСКА в субботу. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Зенит» становился чемпионом РПЛ четыре раза подряд в прошедших сезонах, в общей сложности питерский клуб становился победителем чемпионата России восемь раз в истории.