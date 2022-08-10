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Сегодня, 17:01

В «Химках» заявили, что отказались от идеи трансфера Урунова

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос «СЭ» об интересе к полузащитнику «Спартака» Остону Урунову.

«Урунов был в списках игроков, которые могут быть нам интересны. Но мы полностью отказались от этой идеи. Теперь его нет в наших списках», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее сообщилось, что Урунов может перейти в «Химки». По информации источника, 21-летний узбек готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в подмосковный клуб.

Отмечается, что «Химки» ждут отмены бана на регистрацию игроков для подписания полузащитника. Контракт Урунова с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2025 года.

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