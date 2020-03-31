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Евсеев рассказал, почему «Уфа» предпочитает играть от обороны

05:50
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев пояснил, почему его команда часто играет от обороны. Специалист в очередной раз вернулся к вопросу об «автобусе».

— Мы играем от соперника, мы не можем играть от себя, — сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России». — Мы не располагаем таким ресурсом. В каких-то играх мы «танцуем от печки». Но если мы пропускаем мяч, то нам надо забить два. Если пропускаем два — надо забить три. Нам это сложно. Играя на ноль, ты всегда набираешь очки. У нас в любой игре есть моменты. Просто надо их использовать, надо работать над этим. Это касается всей группы атаки, не только нападающих. Нападающие у нас выполняют большой объем работы как в обороне, так и в атаке.

«Уфа» занимает девятое место в чемпионате России, имея в активе 27 очков в 22 матчах.

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