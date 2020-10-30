Евсеев рассказал о советах Семина

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о дружбе с бывшим тренером «Локомотива» Юрием Семиным.

«После поражения от «Зенита» (0:6) мы долго с Семиным общались, минут 15. Он рассказывал, какие схемы можно использовать, даже не наигрывая их. Просто перед выходом на поле футболистам рассказать, чтобы они вышли и сыграли с чистого листа», — сказал Евсеев в эфире программы «Коммент. Шоу».

«Я думал об этом пять дней, но остановился на том, на чем остановился. Давал ли он психологические советы? Это и мне и так было ясно. Я попытался сделать командный обед. Насколько это вышло? Ну видите, с вами вот сижу, а не тренирую», — заявил Евсеев.