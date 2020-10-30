Евсеев рассказал о советах Семина
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о дружбе с бывшим тренером «Локомотива» Юрием Семиным.
«После поражения от «Зенита» (0:6) мы долго с Семиным общались, минут 15. Он рассказывал, какие схемы можно использовать, даже не наигрывая их. Просто перед выходом на поле футболистам рассказать, чтобы они вышли и сыграли с чистого листа», — сказал Евсеев в эфире программы «Коммент. Шоу».
«Я думал об этом пять дней, но остановился на том, на чем остановился. Давал ли он психологические советы? Это и мне и так было ясно. Я попытался сделать командный обед. Насколько это вышло? Ну видите, с вами вот сижу, а не тренирую», — заявил Евсеев.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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