Евсеев раскрыл секрет, как «Уфа» не позволила забить «Зениту» в двух матчах чемпионата

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал итог матча 21-го тура Тинькофф премьер-лиги против «Зенита» (0:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— Чем вас удивил «Зенит»?

— Каждая команда по-своему удивляет, готовится к нам. Мы увидели во втором тайме, как играл Малком — одна из его сильных черт это игра на фланге. С выходом Ерохина соперник стал на нас давление оказывать, стало больше верховых передач, мы перестроились и, может быть, тоже чем-то удивили противника в атаке.

— Вы дважды за сезон отняли очки у чемпиона России. В чем секрет? (В первом круге «Уфа» выиграла со счетом 1:0. — Прим. «СЭ»)

— Не только отняли, но и не позволили забить. А секрет прост — надо верить в свои силы и быть готовыми к игре. Мы были готовы и к «Краснодару», но соперник наказал нас за единственную ошибку. Не могу сказать, что «Зенит» не создавал моменты. Но это футбол, где-то нам помогли — поле, стадион... И в «Уфе» ноль пропустили, и тут ноль. Только там мы смогли выбежать в быструю атаку и забить. Тут у нас тоже были моменты, надо было их использовать. «Зенит» играет очень качественно, но мы тоже хотим набирать очки. Мы внизу, а «Зенит» — лидер, чемпион.

— С чем связана обратная замена Тилля?

— Тактическая замена. Мы заменили двух атакующих игроков, хотели видеть от Тилля того же влияния при переходах. Но давление сказалось, и потом мы хотели уже обезопасить себя, выпустив более габаритного нападающего. Он бы и при «стандартах» помог у своих ворот, и сохранить мяч.