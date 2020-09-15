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Евсеев оценил игру Кругового пятой точкой. И отругал — тоже

22:20
Вадим Евсеев и его эффектный прием. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вадим Евсеев и его эффектный прием. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил прием своего бывшего игрока Данила Кругового в матче седьмого тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (3:1). Сейчас Круговой выступает за «Зенит», в этой игре он принял мяч пятой точкой.

 

«Хоть чему-то научил Данила Кругового, — написал Евсеев в Instagram. — Правда, если еще так сделает — сядет на лавку!»

«Так и сказали», — ответил Круговой в комментарии к записи.

Сам Евсеев принял мяч пятой точкой во время матча против «Динамо» (0:0) 16 сентября 2019 года в Москве. Круговой ранее также написал про свой прием во вчерашнем матче с «Арсеналом». «ПолуКРУГи» в действии», — отметил он.

 

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CFJ-48Fj6Mq/

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