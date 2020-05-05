Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью Игорю Рабинеру на Youtube-канале «СЭ» заявил, что уровень РПЛ не станет ниже, если лигу расширят до 18 команд.

— Уровень чемпионата России не станет ниже. Будет больше игр, — сказал Евсеев. — Сокращение до 14? У нас какая страна? Маленькая? У нас огромная. Почему мы должны кого-то ущемлять? Это немаловажный фактор. Если расширят до 18 команд, то у тебя будут русские игроки. Финансовый аспект? На «Тамбов» посмотрите. Стадион там есть свой, но он по каким-то критериям не подходит. Какие деньги надо для команды РПЛ? 5 миллиардов или 500 тысяч? Все зависит от того, как ты работаешь и чего ты хочешь. (Игорь Рабинер)