Евсеев назвал Кротова вторым Тихоновым

Нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов, вынужденно вставший в ворота в концовке ответного стыкового матча за место в премьер-лиге с "Томью" (0:1), получил высокую оценку своих действий от главного тренера команды Вадима Евсеева.

- Я подошел и сказал, что встану в ворота, что смогу сыграть. Если бы не был уверен в своих силах, то не пошел бы. Конечно, волнение присутствовало, но я справился и поймал мяч. Наш тренер по вратарям Юрий Перескоков сказал, что я уверенно совершил три 100-процентных действия: встал в ворота, забрал мяч и выбил, - приводит РИА Новости слова Кротова. - Главный тренер уже пошутил, сказал, что я - новый Тихонов, - добавил форвард.

Напомним, "Уфа" сохранила право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Общий счет в противостоянии с "Томью" составил 2-1. В компенсированное время второго тайма футболисты "Уфы" остались в меньшинстве после удаления вратаря Александра Беленова. К тому моменту у "горожан" не осталось замен, из-за чего в течение двух финальных минут матча ворота команды защищал Кротов.

Полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов вынужденно оказался в воротах на последних минутах матча 1/32 финала Кубка УЕФА против датского "Силькеборга", проходившего 11 сентября 1996 года. Тогда Тихонов отразил опасный удар соперника со штрафного, что позволило красно-белым победить со счетом 3:2.

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