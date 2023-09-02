Евсеев назвал игру с «Крыльями» худшим матчем «Факела» за все время его пребывания в команде

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал итоги матча 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:3).

«Это худший матч «Факела» за все время моего пребывания в команде. Игроки в первом тайме много говорили с арбитром? Очень хотели победить, но ничего не получалось, от этого нервозность. Перегорели. Но с такой поддержкой болельщиков нельзя опускать руки, надо держаться за эту ауру. А сложности у нас есть всегда», — цитирует Евсеева Metaratings.ru.

После этой игры «Крылья Советов» набрали 14 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. «Факел» с 4 очками расположился на 14-й строчке. В 8-м туре самарская команда встретится с ЦСКА, а воронежский клуб сыграет с «Уралом».