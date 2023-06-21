В «Спартака» рассказали, почему не поздравили Федуна и Глушакова с днем рождения

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему клуб не поздравил экс-владельца красно-белых Леонида Федуна и бывшего футболиста клуба Дениса Глушакова с днем рождения.

— В этом году клуб не поздравил Федуна с юбилеем. То же касается Дениса Глушакова. Почему так происходит?

Зеленов: Вопрос скорее ко мне. Мы вообще никого из членов совета директоров не поздравляем. Такова была их просьба.

Мележиков: У Дмитрия в тот момент произошел технический сбой.