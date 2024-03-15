Мележиков: «Вместо Тедеско «Спартак» мог возглавить Кике Сетьен. Тот самый, что полгода тренировал «Барселону»
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что Доменико Тедеско мог покинуть команду в середине сезона-2020/21.
— Перед зимней паузой мы оказались в сложнейшей ситуации, — напомнил Мележиков.
— После матча с «Зенитом» Тедеско неожиданно заявил на пресс-конференции, что не будет летом продлевать контракт. Все шло к тому, что уже в декабре с немцем попрощаемся, а «Спартак» возглавит Кике Сетьен. Тот самый, что полгода тренировал «Барселону».
— Сетьена лоббировал Попов?
— Да, его креатура. Федун уже практически принял решение в пользу Сетьена. Но в последний момент у Заремы возникли сомнения. Я обсуждал это с ней, потом с Поповым. На вопрос о гарантиях успеха при назначении испанца Дима отвечал: «50 процентов, не более».
— Прямо как в анекдоте про блондинку и динозавра — 50 на 50.
— Вот-вот. Я бы еще понял, если бы Попов давал процентов 70 или 80. Но он повторял: «Больше 50 гарантировать не могу. Если у Кике не получится, уйду вместе с ним».
— А вы?
— Говорю: «Ну и кому станет легче? Мы потеряем тренера и спортивного директора, придется начинать с нуля... Давай сразу примем взвешенное решение». Однако переубедить Попова не удалось.
Дважды я поднимал этот вопрос перед Федуном — тщетно. Все изменилось после третьей встречи. Леонид Арнольдович собрал совет директоров, стали голосовать.
— Тедеско или Сетьен?
— Да. Доменико — классный тренер, ему очень нравилось в «Спартаке». Контракт же отказывался продлевать по семейным обстоятельствам. Его супруга и маленький ребенок жили в Германии, он их почти не видел, поскольку границы из-за ковида закрылись.
А на другой чаше весов — Сетьен. Который еще неизвестно как сработает. Никто гарантий не дает, в том числе спортивный директор, предлагающий эту кандидатуру. Я высказал свои аргументы. Федун подумал-подумал и произнес: «Хорошо. Оставляем Тедеско». Более того, мы договорились, что в конце сезона красиво проводим Доменико — вне зависимости от результата.
— Но сперва он извинился перед командой?
— Да! Это ключевой момент. Футболистов реально шокировало его заявление об уходе, они не поняли решения тренера. Он должен был вернуться в коллектив — в прямом и переносном смысле.
— Правда, что Тедеско встал на одно колено и попросил у игроков прощения?
— Говорят, так и было. Я не присутствовал. В любом случае он смог переступить через себя. Не думаю, что для него это стало большой проблемой, Доменико искренне привязался к ребятам.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5