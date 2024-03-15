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15 марта, 08:30

Мележиков: «Вместо Тедеско «Спартак» мог возглавить Кике Сетьен. Тот самый, что полгода тренировал «Барселону»

Мележиков рассказал, что Тедеско мог покинуть «Спартак» в середине сезона-2020/21
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Доменико Тедеско.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что Доменико Тедеско мог покинуть команду в середине сезона-2020/21.

— Перед зимней паузой мы оказались в сложнейшей ситуации, — напомнил Мележиков.

— После матча с «Зенитом» Тедеско неожиданно заявил на пресс-конференции, что не будет летом продлевать контракт. Все шло к тому, что уже в декабре с немцем попрощаемся, а «Спартак» возглавит Кике Сетьен. Тот самый, что полгода тренировал «Барселону».

— Сетьена лоббировал Попов?

— Да, его креатура. Федун уже практически принял решение в пользу Сетьена. Но в последний момент у Заремы возникли сомнения. Я обсуждал это с ней, потом с Поповым. На вопрос о гарантиях успеха при назначении испанца Дима отвечал: «50 процентов, не более».

— Прямо как в анекдоте про блондинку и динозавра — 50 на 50.

— Вот-вот. Я бы еще понял, если бы Попов давал процентов 70 или 80. Но он повторял: «Больше 50 гарантировать не могу. Если у Кике не получится, уйду вместе с ним».

— А вы?

— Говорю: «Ну и кому станет легче? Мы потеряем тренера и спортивного директора, придется начинать с нуля... Давай сразу примем взвешенное решение». Однако переубедить Попова не удалось.
Дважды я поднимал этот вопрос перед Федуном — тщетно. Все изменилось после третьей встречи. Леонид Арнольдович собрал совет директоров, стали голосовать.

— Тедеско или Сетьен?

— Да. Доменико — классный тренер, ему очень нравилось в «Спартаке». Контракт же отказывался продлевать по семейным обстоятельствам. Его супруга и маленький ребенок жили в Германии, он их почти не видел, поскольку границы из-за ковида закрылись.

А на другой чаше весов — Сетьен. Который еще неизвестно как сработает. Никто гарантий не дает, в том числе спортивный директор, предлагающий эту кандидатуру. Я высказал свои аргументы. Федун подумал-подумал и произнес: «Хорошо. Оставляем Тедеско». Более того, мы договорились, что в конце сезона красиво проводим Доменико — вне зависимости от результата.

— Но сперва он извинился перед командой?

— Да! Это ключевой момент. Футболистов реально шокировало его заявление об уходе, они не поняли решения тренера. Он должен был вернуться в коллектив — в прямом и переносном смысле.

— Правда, что Тедеско встал на одно колено и попросил у игроков прощения?

— Говорят, так и было. Я не присутствовал. В любом случае он смог переступить через себя. Не думаю, что для него это стало большой проблемой, Доменико искренне привязался к ребятам.

Евгений Мележиков в&nbsp;редакции &laquo;СЭ&raquo;. Евгений Мележиков: «В «Спартаке» дали зарплату 180 тысяч рублей. Приехал устраиваться на Range Rover Vogue. Это выглядело вызывающе»

ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
Евгений Мележиков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
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