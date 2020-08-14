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Евгений Луценко: «По три гола дома пропускаем. Надо разбираться»

22:55

Капитан «Арсенала» Евгений Луценко прокомментировал поражение от «Уфы» в домашнем матче Тинькофф-РПЛ (2:3). Форвард открыл счет в первом тайме после подачи.

— Много нарабатывал эти подачи с фланга, — сказал Луценко в эфире «Матч премьер». — Всегда говорил ребятам, что передачи нужно делать за спину защитнику, а то часто мы в первого защитника навешиваем, и никаких моментов нет. Так удачно получилось, что чиркнул в дальний угол.

Мы начали игру, как планировали. Контролировали игру, держали мяч. Но проигрывали много единоборств. Обычная передача в штрафную, ничего опасного не было — это единоборство.

По три гола дома пропускаем — надо разбираться.

Арсенал Т — Уфа

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