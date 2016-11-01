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1 ноября 2016, 16:12

Евгений Гинер: "ЦСКА в летнее окно взял не тех, кого хотел"

Никита Коновалов
Корреспондент
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Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что команда летом неудачно поработала на трансферном рынке. Армейцы перед началом сезона органичились арендами хавбека "Динамо" Алексея Ионова и форварда "Монако" Ласины Траоре. Также Гинер намекнул, что в клуб могут зимой вернуться нападающий Витинью и хавбек Сергей Ткачев, сданные в  аренды в "Интернасионал" и "Крылья Советов" соответственно.

- Может быть, мы не очень грамотно сработали в летнее трансферное окно, взяли не тех, кого хотели, - сказал Гинер в эфире программы "Все на матч!". - Потом у нас есть масса футболистов, которых мы отдали в аренду, потому что знали, что они не будут играть. Тот же Витинью, тот же Ткачев. Кого-то будем искать. Селекционная служба работает все время.

- Довольны ее работой после такого непростого лета?

- Тут вина скорее не селекционной службы, а моя. Конечно, этим летом самой большой задачей было не игроков найти, а арену достроить. Все сразу - это можно штаны порвать.

Алексей Ионов
Витиньо дус Сантус (Витиньо)
Ласина Траоре
Сергей Ткачев
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
8
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
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 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
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 Урал 29 7 9 13 25-34 30
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 Химки 29 6 11 12 32-46 29
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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