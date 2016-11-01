Евгений Гинер: "ЦСКА в летнее окно взял не тех, кого хотел"

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что команда летом неудачно поработала на трансферном рынке. Армейцы перед началом сезона органичились арендами хавбека "Динамо" Алексея Ионова и форварда "Монако" Ласины Траоре. Также Гинер намекнул, что в клуб могут зимой вернуться нападающий Витинью и хавбек Сергей Ткачев, сданные в аренды в "Интернасионал" и "Крылья Советов" соответственно.

- Может быть, мы не очень грамотно сработали в летнее трансферное окно, взяли не тех, кого хотели, - сказал Гинер в эфире программы "Все на матч!". - Потом у нас есть масса футболистов, которых мы отдали в аренду, потому что знали, что они не будут играть. Тот же Витинью, тот же Ткачев. Кого-то будем искать. Селекционная служба работает все время.

- Довольны ее работой после такого непростого лета?

- Тут вина скорее не селекционной службы, а моя. Конечно, этим летом самой большой задачей было не игроков найти, а арену достроить. Все сразу - это можно штаны порвать.