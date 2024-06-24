Алдонин: «Чалов ориентирован на продолжение карьеры в Европе»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал будущее форварда армейцев Федора Чалова.

«Думаю, что у Федора есть свой план развития карьеры. Он неоднократно не скрывал, что хочет попробовать себя в Европе. Думаю, ориентирован на продолжение карьеры в Европе», — цитирует Алдонина «Спорт День за Днем».

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб возобновит переговоры по контракту с Чаловым, если он летом не перейдет в европейский клуб.