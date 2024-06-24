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Алдонин: «Чалов ориентирован на продолжение карьеры в Европе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал будущее форварда армейцев Федора Чалова.

«Думаю, что у Федора есть свой план развития карьеры. Он неоднократно не скрывал, что хочет попробовать себя в Европе. Думаю, ориентирован на продолжение карьеры в Европе», — цитирует Алдонина «Спорт День за Днем».

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб возобновит переговоры по контракту с Чаловым, если он летом не перейдет в европейский клуб.

Источник: «Спорт День за Днем»
Евгений Алдонин
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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