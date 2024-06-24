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Сегодня, 21:05

Орлов: «Козлов в «Зените»? Он выбрал «Краснодар». Его дело»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему полузащитник «Балтики» Данила Козлов не перейдет в «Зенит».

— Нужно ли «Зениту» пытаться вернуть своего воспитанника Козлова?

— Я читал, что он уходит из «Балтики» в «Краснодар». «Зенит» проявлял интерес к молодому хавбеку, но что-то не получилось. Игрок сделал свой выбор. Что ж, это его дело, — сказал Орлов «СЭ».

Козлов перешел в «Балтику» из «Зенита» в зимнее трансферное окно. 19-летний полузащитник провел за калининградцев 15 матчей, забил три мяча и отдал пять голевых передач.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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