Смородская считает, что «Локомотив» не ставит задачу попасть в тройку по итогам сезона РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская предположила, как железнодорожники завершат сезон-2024/25 РПЛ.

«Думаю, «Локомотив» не ставит задачу попасть в тройку. Клуб сменил стратегию развития. Теперь он будет воспитывать футболистов и продавать. Такие команды находятся в первой десятке, но не в тройке», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В прошлом сезоне РПЛ «Локомотив» занял четвертое место.