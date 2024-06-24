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Смородская считает, что «Локомотив» не ставит задачу попасть в тройку по итогам сезона РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская предположила, как железнодорожники завершат сезон-2024/25 РПЛ.

«Думаю, «Локомотив» не ставит задачу попасть в тройку. Клуб сменил стратегию развития. Теперь он будет воспитывать футболистов и продавать. Такие команды находятся в первой десятке, но не в тройке», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В прошлом сезоне РПЛ «Локомотив» занял четвертое место.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
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Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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