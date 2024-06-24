Бабаев: «Если Чалов не уедет в Европу, возобновим переговоры по контракту»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о будущем в команде Федора Чалова.

«У нас есть договоренность с Чаловым, что если этим летом он не уходит в Европу, то мы возобновляем переговоры по новому контракту», — сказал Бабаев на пресс-конференции.

В апреле 2024 года ЦСКА продлил контракт с бомбардиром на год. 26-летний Чалов в минувшем сезоне сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 5 голевых передач.