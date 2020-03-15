В матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА принимает на своем поле «Уфу». Болельщики московского клуба подготовили специальный баннер к этой встрече.

— Этот вирус во мне, я — его переносчик, — гласит надпись, которая намекает на любовь фанатов к клубу.

Напомним, что по указу мэрии Москвы из-за коронавируса было разрешено посетить стадион не более пяти тысячам человек. Поэтому ЦСКА, чтобы не обидеть фанатов, просто разыграл билеты среди владельцев сезонных абонементов.

Как стало известно «СЭ», во вторник, 17 марта, после видеооконференции УЕФА с участием руководителей национальных федераций, ассоциаций лиг и клубов РПЛ на общем собрании, скорее всего, примет решение о приостановке чемпионата России.