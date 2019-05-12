"Этот неверный шаг отбросит нас на несколько лет назад". "Фратрия" – о FAN ID

Объединение фанатов "Спартака" "Фратрия" выступает против введения паспортов болельщика – FAN ID в РПЛ.

На матче 28-го тура чемпионата России "Спартак" – "Уфа" (1:0) фанаты вывесили баннер "FAN ID – золотой гроб российского футбола".

– Мы против введения "паспортов болельщика" по многим причинам, основными из которых являются: появление избыточного барьера при посещении футбольных матчей, необоснованность с точки зрения обеспечения безопасности, надуманность проблемы и абсурдность решения и дороговизна. Мы сегодня стоим на пороге выбора и рискуем сделать неверный шаг, который отбросит нас на несколько лет назад. Некоторые европейские страны уже экспериментировали с так называемыми Fan ID, но оставались у разбитого корыта и вынуждены были отказываться от этой системы, – написано в заявлении "Фратрии".

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