«Это все по-футбольному». Жена Карпина рассказала, кто ей нравится из игроков

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, рассказала, какой футболист не из РПЛ ей нравится.

— Чемпионат мира смотрела с детства, — написала Карпина. — В 2006 году посчастливилось в это время быть именно в Германии. Болела за Францию из-за Зидана. Плакала в тот самый момент, когда его удалили и была упущена победа.

Потом стала симпатизировать сборной Германии, нравились Баллак, Клозе, вся команда с чемпионата Европы-2008 и так далее. Ну и Месси, куда уж без него. Но это все по-футбольному. А внешне только Карпин. И Касильяс.