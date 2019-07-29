Это рука, но это не рука. Почему не назначен пенальти в ворота "Рубина"?

На 12-й минуте матча 3-го тура чемпионата России "Рубин" – "Ахмат" арбитр Сергей Иванов не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля, когда в их штрафной произошел контакт мяча с рукой защитника Данченко. Судья моментально развел свои руки в стороны, сигнализируя, что это не пенальти.

В том моменте футболист казанской команды пытался сыграть головой в мяч и выбить его. Но промахнулся. Мяч ударился о газон и отскочил Данченко в руку.

Почему же рефери не показал на 11-метровую отметку? Предположений несколько. Версия первая: ему перекрыли обзор, судья вообще не видел, куда попал мяч.

Версия вторая. Иванов все видел и поступил так, будучи уверенным в своей правоте. Футболист пытался сыграть в мяч. Рука не находилась выше плеча, не была неестественно задрана вверх. Данченко не совершил движения рукой, отмахнувшись от мяча. Значит, оснований для пенальти нет.

Версия третья. Арбитр все видел и вынес ошибочный вердикт.

Вот такой спектр мнений у наших экспертов. Подобный разброс возникает очень редко. Выбирайте, какое из мнений вам нравится больше. (Александр Бобров)