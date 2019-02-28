"Это может подействовать на результат". Черевченко – о переносе игры с ЦСКА в Грозный

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко в интервью Metararings.ru отметил, что расстроен из-за болельщиков, которые не смогут попасть на игру 18-го тура РПЛ против ЦСКА. Напомним, что из-за плохого состояния поля встреча была перенесена из Тулы в Грозный.

– Вам и вашей команде, возможно, даже лучше, что в Грозном матч состоится, учитывая состояние поля?

– Во-первых, там климат получше. Потому что, как я знаю, по прогнозу в Туле заморозки будут. В плане футбола, конечно, это лучше. Но вот в плане того, что болельщики не увидят этой игры... Как я знаю, билетов продано очень много, желающих очень много на эту игру попасть. Мы расстроены из-за болельщиков, что они не увидят вживую игру.

– На результате матча может сказаться этот перенос? Или вам все равно, где играть?

– Нет, не все равно. При своих болельщиках команда прибавляет, это эмоции. На результат может подействовать, домашние стены, как вы знаете, помогают всегда.

– Были ли варианты сыграть где-то еще?

– Этим вопросом не я занимаюсь, но знаю, что был вариант в Химках. Но там играют "Химки". И все эти новые стадионы заняты.

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