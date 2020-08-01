Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал «СЭ» назначение главным тренером «Химок» Дмитрия Гунько, с которым он работал в молодежной команде красно-белых.

— Дмитрий Иванович — очень умный наставник, — начал Ледяхов. — Искусно владеет тактическими приемами, силен в тактике. Он — тренер спартаковского стиля, хорошо его знает, ведь всю жизнь провел в школе красно-белых, был тренером первой команды, дубля, долго работал в академии. Он может поставить «Химкам» спартаковский футбол. Стеночки-забегания — это ему знакомо.

— Не удивлены, что он так долго не получал шанс в премьер-лиге?

— В нашем чемпионате возможно что угодно, здесь нет логики.

— В «Химках» непростая ситуация. Уволили тренера, поменялось руководство...

— Да это вообще цирк! Я нигде не видел, чтобы происходили такие вещи, как в последний месяц в «Химках». Это позор для нашего футбола. То выходят, то не выходят, регламент непонятный, ждут последнего тура, чтобы решить, кто вылетает. Цирк устроили с тренерами. Один ушел, другой пришел, его убрали через две игры... Убрали генерального директора. Я даже не знаю, кто вообще управляет «Химками». Для меня это странно.

— В такой ситуации Гунько будет очень сложно.

— Очень сложно. Насколько я знаю, футболисты написали открытое письмо губернатору с просьбой оставить Юрана. Представляете, какая сейчас там обстановка? Да и приходить на живое место очень сложно. Поэтому хочу пожелать Дмитрию Ивановичу только успехов.

— Что думаете о связях «Химок» со «Спартаком»?

— Не знаю, насколько это правда. Это только пишут. Может быть и такое. Может, есть какая-то договоренность по аренде футболистов.

— В целом, считаете допустимым иметь связи между клубами РПЛ?

— Почему нет? У «Зенита» есть же такие связи — организовали в Сочи фарм-клуб и обкатывают там футболистов. Вот сейчас «Спартак» занялся тем же самым. (Гоша Чернов)