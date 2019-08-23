Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук отметил, что главный тренер команды Юрий Семин несмотря на возраст остается в тренде происходящего.

— Вот это его движение, эти эмоции держат его в напряжении, дают ему какой-то импульс, — рассказал Миранчук в интервью клубному телевидению. — Он этим живет. Видно, что человек настолько футбольный, что, когда есть моменты переживания, он очень сильно переживает. Когда есть моменты радости, он искренне радуется. Как-будто в первый раз. Это очень круто. С этого человека можно и нужно брать пример.

Если ты скажешь какую-то шутку на современный лад, он посмеется. Еще даже, может быть, где-то постебет. Такие моменты бывают, хорошо, когда в команде так. Главное, не перебарщивать и соблюдать субординацию. В этом плане во всех отношениях с человеком нужно уметь держать эту дистанцию.

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