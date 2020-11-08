«Если ситуация не изменится, то продлим ограничения на посещение трибун» Министр спорта Подмосковья о матчах без зрителей

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в беседе с «СЭ» рассказал о запрете на посещение матчей в Подмосковье.

— К сожалению, по всей Российской Федерации эпидемиологическая ситуация достаточно тяжелая, поэтому режим матчей без зрителей продлен до 22 ноября, — отметил «СЭ» Терюшков. — Если ситуация не изменится, то мы будем и дальше продлевать ограничения. Здоровье болельщиков — наш основной приоритет.

— Матчи без зрителей как-то влияют на бюджет «Химок»?

— У нас сбалансированный бюджет. Понятно, что нам сложно тягаться с топ-клубами. Когда мы выходили в РПЛ, наша идеология было в том, что и с небольшими деньгами можно показывать достойный результат. Мы это и доказываем. Конечно, бюджет клуба складывался в том числе и из билетной программы. Рассчитывали на эту статью, но нельзя ставить здоровье на одну ступеньку с деньгами. Найдем те средства, которые мы недополучили с билетов. (Севастиан Терлецкий)