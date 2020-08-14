Телекомментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов в своем Twitter рассказал о своей работе на матча 1-го тура Тинькофф-Чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2), во время которой эмоционально реагировал на работу арбитра.

«Итак, обещанные три билборда: 1. В то воскресенье после матча Спартак — Сочи я переборщил с эмоциями. Нет, даже не так. С эмоциями, как и с сутью, все было в порядке. С формулировками — не все. Если кто-то этими формулировками обижен — простите.

Второй билборд. Реакции на матч Спартак — Сочи были бурные и разные. Были переговоры. В итоге выяснилось, что адекватных людей вокруг меня, в том числе — среди нового руководства Матч-ТВ, — больше, чем я думал. Мы идем дальше, работаем.

Итак, обещанные три билборда: 1. В то воскресенье после матча Спартак — Сочи я переборщил с эмоциями. Нет, даже не так. С эмоциями, как и с сутью, все было в порядке. С формулировками — не все. Если кто-то этими формулировками обижен — простите. — Александр Шмурнов (@AShmurnov) August 14, 2020 Второй билборд. Реакции на матч Спартак — Сочи были бурные и разные. Были переговоры. В итоге выяснилось, что

адекватных людей вокруг меня, в том числе — среди нового руководства Матч-ТВ, — больше, чем я думал.

Мы идем дальше, работаем. — Александр Шмурнов (@AShmurnov) August 14, 2020

И третий билборд. Разумеется, я ни за что не сдам позиций! И всегда буду отстаивать справедливость и главенство спортивного принципа в нашем футболе! Подробности — после моего возвращения из отпуска, то есть 26 августа. А сегодня еще увидимся на футболе", — написал Шуманов.

И третий билборд.

Разумеется, я ни за что не сдам позиций! И всегда буду отстаивать справедливость и главенство спортивного принципа в нашем футболе!



Подробности — после моего возвращения из отпуска, то есть 26 августа. А сегодня еще увидимся на футболе. — Александр Шмурнов (@AShmurnov) August 14, 2020

«P.S. Коллеги по Матч-ТВ — достойные люди. Им было сложно, они не знали, на что именно реагировать. Всем, без исключения, респект и благодарность. P. P. S. Особый поклон тем, кто поддерживал меня не из корпоративных или дружеских соображений, а просто по человечески! Это неописуемо!» — добавил комментатор.

P. S. Коллеги по Матч-ТВ — достойные люди. Им было сложно, они не знали, на что именно реагировать. Всем, без исключения, респект и благодарность.

P. P. S. Особый поклон тем, кто поддерживал меня не из корпоративных или дружеских соображений, а просто по человечески! Это неописуемо! — Александр Шмурнов (@AShmurnov) August 14, 2020

Напомним, что Шмурнов эмоционально высказался о назначении второго пенальти в ворота «Спартака» на 88-й минуте встречи. Полностью монолог комментатора можно прочитать здесь.