"Если бы мы говорили не о моем бывшем муже, мне было бы гораздо проще". Лопырева - про Смолова и его промах на ЧМ

Посол ФИФА, телеведущая, модель и новоиспеченная мама Виктория Лопырева в интервью "СЭ" рассказала о Дзюбе, Смолове, Кокорине, Собчак, матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией 7 июля и дальнейших планах на будущее.

– Прошел год с чемпионата мира – с того матча с Хорватией (7 июля 2018 года. – Прим. "СЭ"). Ваши воспоминания о том вечере?

– Это был единственный раз, когда я покинула официальную трибуну и спустилась в первые ряды, чтобы быть среди болельщиков. Невозможно забыть!

– Понимаете, почему Смолов именно так исполнил пенальти в серии с хорватами?

– Если бы мы сейчас говорили не о моем бывшем муже, мне было бы гораздо проще ответить. Думаю, Федор уже десять раз сам все проанализировал и сделал выводы. Он попросил прощения у российских болельщиков. Каждый сделал в том матче все, что мог. Не хотелось бы опять критиковать – критики футболистам хватает и так. У меня есть определенное мнение, я даже на эмоциях позволила себе некоторые высказывания вроде: "Не надо было выделываться, стоило пробить проще! А, может, лучше бы он вообще не бил пенальти?" Тем не менее, история не терпит сослагательного наклонения. Можно и нужно помнить прошлые ошибки, чтобы впоследствии не допускать подобных ситуаций, но изменить итог матча с Хорватией уже не получится. В любом случае, Россия показала шикарный результат. Ребята – молодцы. Хочу верить, что чемпионат мира в нашей стране дал импульс для развития футбола у нас. Сейчас к сборной много внимания и у наших мальчишек, наконец-то, появились местные кумиры – один Дзюба чего стоит!

– У Федора началась непростая полоса в жизни после ЧМ.

– У Феди, как и у каждого из нас, не раз бывали непростые периоды и я тому свидетель. Например, когда его вообще не ставили в "Динамо", казалось, что это катастрофа и пора заканчивать карьеру. А потом мы приняли решение ехать в Екатеринбург, в "Урал", и все сдвинулось с мертвой точки. Физически Смолов отличный игрок, а вот психологически ему на поле бывает непросто.

– Смолов справился с тем стрессом. В жизни любого человека есть ситуации, когда он думает: "Меня ненавидит весь мир". Что вы делаете в таких ситуациях?

– Федя умеет все быстро "переварить", знаете, как говорят в таких случаях – "как с гуся вода". Вам стоит взять интервью у него, а я с удовольствием послушаю, как он справляется со стрессом. Я очень сильно переживаю несправедливость, это мое больное место. Если не права, то тоже переживаю, но по крайней мере понимаю, что заслужила. А вот вранье – наглое и ни чем не обоснованное, идущее лишь от большого желания оклеветать и сделать больно – меня возмущает и злит. Отвлекаюсь, когда работаю, для меня это лучшее лекарство. А еще я твердо верю, что рано или поздно все встает на свои места. (Сергей Егоров, Александр Чурилин)

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