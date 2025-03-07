Маньяков: «Акинфеев шепнул моему товарищу: «Николич доверяет Кислому и очень на него рассчитывает»

Известный футбольный агент Александр Маньяков в интервью «СЭ» рассказал о полузащитнике ЦСКА Матвее Кисляке.

— В ЦСКА ваш главный клиент — 19-летний Матвей Кисляк. Многие поражаются, что он не только закрепился в старте, но и выглядит очень уверенно. Для вас это тоже сюрприз?

— Нет. Вспоминаю разговор с Владимиром Волчеком, который тренировал юношескую сборную 2005 года рождения. «Почему Мотю не вызываешь?» — «Поверь, это будет классный футболист. Но он должен повзрослеть, окрепнуть...»

Так и получилось. Из мальчика превратился в мужчину — и попер. В последнем туре даже против «Зенита» не стушевался. Вот честно, приз лучшему игроку матча я бы отдал не Мантуану, а Кисляку.

К основному составу его начал подтягивать еще Федотов. Но на поле Мотя выходил от случая к случаю. Прошлым летом ЦСКА принял Николич, и я сразу спросил, нужно ли Кисляку искать аренду. Марко ответил: «Нет. Парень хороший, игровое время точно будет».

Здорово, что слова не расходятся с делом. Лишний раз убедился в этом уже зимой, когда на сборе в Эмиратах Акинфеев шепнул моему товарищу: «Николич доверяет Кислому и очень на него рассчитывает», — сказал Маньяков «СЭ».

В текущем сезоне хавбек ЦСКА провел 18 матчей во всех турнирах, отличившись голом.

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