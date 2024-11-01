«Динамо» — «Ростов»: команды обменялись голами за две минуты

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«Ростов» и «Динамо» обменялись голами в матче 14-го тура чемпионата России — 1:1.

На гол форварда ростовчан Николая Комличенко на 24-й минуте бело-голубые ответили забитым мячом Александра Кутицкого на 26-й минуте.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ростов».