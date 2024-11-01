Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:41

ЭСК РФС поддержала решение Левникова удалить с поля Сенхаджи в матче ЦСКА — «Факел»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

ЭСК РФС рассмотрела обращения «Факела» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС, которые обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с удалением защитника воронежской команды Мохаммеда Сенхаджи в матче 13-го тура РПЛ (0:0).

Комиссия пришла к выводу, что судья правильно удалил Сенхаджи во втором тайме. На 66-й минуте игры защитник задержал форварда армейцев Сауля Гуарирапу.

«По мнению всех членов комиссии, в момент нарушения правил, а именно первоначального воздействия, нападающий имеет явную возможность забить гол. Игрок ЦСКА мог выходить один на один с вратарем соперника, так как мяч находился под его контролем, направление движения атакующего игрока и мяча было по центру к воротам, расстояние до ворот было небольшим, а позиция партнеров защитника не позволяла в этот момент вступить в единоборство за мяч с нападающим, если бы против него не были нарушены правила игры», — говорится в заявлении комиссии.

После 13 туров РПЛ ЦСКА с 24 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице. У «Факела» 11 баллов и 14-я позиция.

Источник: https://rfs.ru/news/221480
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Армейцам пророчат медали, Что происходит в ЦСКА перед московским дерби
Эксперт напомнил о способе увеличить пенсию с помощью доплаты
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в Москве 2 ноября
Фигуристка Медведева намекнула на расставание с Чигиревым
Отверг связь с Россией и усомнился в интеллекте Харрис. Что Трамп сказал Такеру Карлсону
Советник главы ДНР Кимаковский попал под удар украинского БПЛА
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
«Динамо» — «Ростов»: ничья после первого тайма
«Динамо» Москва — «Ростов»: видео голов матча РПЛ
«Динамо» — «Ростов»: команды обменялись голами за две минуты
«Динамо» — «Ростов». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Дочь Яшина произвела символический удар перед матчем «Динамо» — «Ростов»
ЦСКА — «Спартак»: ключевая информация и трансляция дерби Москвы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ЭСК: Карасев верно не удалил Батракова в матче «Зенит» — «Локомотив»

«Динамо» Москва — «Ростов»: видео голов матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
Вся статистика

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости