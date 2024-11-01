ЭСК РФС поддержала решение Левникова удалить с поля Сенхаджи в матче ЦСКА — «Факел»

ЭСК РФС рассмотрела обращения «Факела» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС, которые обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с удалением защитника воронежской команды Мохаммеда Сенхаджи в матче 13-го тура РПЛ (0:0).

Комиссия пришла к выводу, что судья правильно удалил Сенхаджи во втором тайме. На 66-й минуте игры защитник задержал форварда армейцев Сауля Гуарирапу.

«По мнению всех членов комиссии, в момент нарушения правил, а именно первоначального воздействия, нападающий имеет явную возможность забить гол. Игрок ЦСКА мог выходить один на один с вратарем соперника, так как мяч находился под его контролем, направление движения атакующего игрока и мяча было по центру к воротам, расстояние до ворот было небольшим, а позиция партнеров защитника не позволяла в этот момент вступить в единоборство за мяч с нападающим, если бы против него не были нарушены правила игры», — говорится в заявлении комиссии.