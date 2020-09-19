Эсекиэль Понсе: «Конкуренция у нас абсолютно здоровая»
21:19
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе рассказал о настрое на матч 8-го тура Тинькофa РПЛ против «Рубина».
— На самом деле очень я очень рад за ребят, что у них получается забивать. И за Ларссона, и за Соболева, — сказал Понсе в интервью клубному YouTube-каналу. — Главная наша задача — это помогать команде. Конкуренция у нас абсолютно здоровая, никто не жадничает. Если партнер в более выгодной позиции, то каждый всегда отдаст передачу.
В случае победу над «Рубином» мы продолжим борьбу за первую строчку. Поэтому настрой максимальный. Важно выиграть в Казани.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=MRvEZQi1Fm0&feature=youtu.be&ab_channel=FCSpartakMoscow
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
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