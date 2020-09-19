Эсекиэль Понсе: «Конкуренция у нас абсолютно здоровая»

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе рассказал о настрое на матч 8-го тура Тинькофa РПЛ против «Рубина».

— На самом деле очень я очень рад за ребят, что у них получается забивать. И за Ларссона, и за Соболева, — сказал Понсе в интервью клубному YouTube-каналу. — Главная наша задача — это помогать команде. Конкуренция у нас абсолютно здоровая, никто не жадничает. Если партнер в более выгодной позиции, то каждый всегда отдаст передачу.

В случае победу над «Рубином» мы продолжим борьбу за первую строчку. Поэтому настрой максимальный. Важно выиграть в Казани.