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Сегодня, 22:55

Ещенко заявил, что игроки «Спартака» смогли перевернуть ход матча с «Краснодаром»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник московских клубов «Спартака» и «Динамо» Андрей Ещенко отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ (4:3)

«Ребята — большие молодцы! Горжусь каждым. Красавчики! После 0:2 очень сложно вернуться в игру. Но игроки «Спартака» смогли перевернуть ход матча в свою пользу и забрали важные три очка. Молодцы, что проявили характер — так и надо. Закончит ли «Спартак» сезон на втором месте? Нужно выигрывать каждую следующую игру — в таком случае всё будет нормально», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

«Спартак» пропустил в первом тайме на своем поле, а во второй половине встречи стал уступать в счете в два мяча, однако смог отыграться и победить «Краснодар». Красно-белые остались на третьем месте в РПЛ по итогам 24-го тура. В активе «Спартака» 48 очков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5081267-eschenko-o-pobede-nad-krasnodarom-igroki-spartaka-krasavchiki-gorzhus-kazhdym.html
Андрей Ещенко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
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Краснодар – Урал
 - : -
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Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
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 - : -
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