Дьяков высказался о судействе в российском футболе

Бывший защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков высказался о ситуации с «Крыльями Советов».

«Не думаю, что отставка гендиректора «Крыльев Советов» может повлиять на вопрос судейства. Другое дело, если бы изменения произошли в верхушках судейского департамента, либо убирали бы нынешних судей и приводили новых, но ведь и новых не видно. Судейский вопрос — это большая проблема. Есть система ВАР: можно посмотреть эпизод и изменить ошибку, но почему-то этого не получается. Вопросы возникают не только к судьям на поле, но и к тем, кто смотрит ВАР. Казалось, что с его внедрением вопросов должно было стать меньше, но их стало гораздо больше. Шумиха вокруг судей РПЛ может привести к очередной перестройке. Да, судья может ошибиться, но для меня нонсенс, когда он не может изменить свою ошибку, хотя у него есть помощники: судья на ВАР, экран — можешь подойти и посмотреть. В российском судействе есть проблема, и она глобальная — ее надо искоренить», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

В матче против «Пари НН» судья Роман Галимов, по мнению представителей самарского клуба и многих экспертов, допустил ряд результативных ошибок в пользу нижегородцев. В понедельник, 24 апреля, гендиректор «Крыльев» Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства команды в матчах РПЛ. Позднее губернатор региона Азаров заявил, что отставка Андреева будет рассмотрена, отметив, что вопросы к судейству возникали у болельщиков и специалистов на протяжении всего сезона.