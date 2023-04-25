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Дьяков высказался о судействе в российском футболе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков высказался о ситуации с «Крыльями Советов».

«Не думаю, что отставка гендиректора «Крыльев Советов» может повлиять на вопрос судейства. Другое дело, если бы изменения произошли в верхушках судейского департамента, либо убирали бы нынешних судей и приводили новых, но ведь и новых не видно. Судейский вопрос — это большая проблема. Есть система ВАР: можно посмотреть эпизод и изменить ошибку, но почему-то этого не получается. Вопросы возникают не только к судьям на поле, но и к тем, кто смотрит ВАР. Казалось, что с его внедрением вопросов должно было стать меньше, но их стало гораздо больше. Шумиха вокруг судей РПЛ может привести к очередной перестройке. Да, судья может ошибиться, но для меня нонсенс, когда он не может изменить свою ошибку, хотя у него есть помощники: судья на ВАР, экран — можешь подойти и посмотреть. В российском судействе есть проблема, и она глобальная — ее надо искоренить», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

В матче против «Пари НН» судья Роман Галимов, по мнению представителей самарского клуба и многих экспертов, допустил ряд результативных ошибок в пользу нижегородцев. В понедельник, 24 апреля, гендиректор «Крыльев» Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства команды в матчах РПЛ. Позднее губернатор региона Азаров заявил, что отставка Андреева будет рассмотрена, отметив, что вопросы к судейству возникали у болельщиков и специалистов на протяжении всего сезона.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5081385-tak-prodolzhatsya-ne-mozhet-dyakov-vyskazalsya-o-sudejstve-v-rossijskom-futbole.html
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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Динамо – Факел
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
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Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
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