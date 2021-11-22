Опубликовано видео потасовки игроков «Спартака» и «Краснодара»

В перерыве матча 15-го тура Тинькофф РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1) между игроками команды произошла небольшая потасовка. Кадры с этим моментов были опубликованы на YouTube-канале московского клуба.

Со стороны краснодарцев активнее всего вели себя нападающий Джон Кордоба и полузащитник Тонни Вилена. У красно-белых за партнеров заступился защитник Андрей Ещенко.

Тем временем, капитан «быков» Гжегож Крыховяк атаковал судейскую бригаду и на повышенных тонах предъявлял им претензии.

В конце первого таймаМихаил Игнатов ворвался в штрафную площадь «Краснодара» и упал в борьбе с Сергеем Петровым. Главный арбитр встречи Алексей Сухой назначил пенальти.

Матвей Сафонов взял первый удар Александра Соболева. Но пришлось перебить — вратарь «Краснодара» сошел с линии ворот, плюс в штрафную раньше времени забежал игрок хозяев. Со второй попытки Соболев все же забил.