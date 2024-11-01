Ещенко объяснил, за счет чего «Спартак» может одержать победу над ЦСКА

Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от дерби между ЦСКА и «Спартаком» в матче 14-го тура РПЛ.

«Не думаю, что «Спартак» фаворит. Команды плюс-минус равны. Если «Спартак» допустит меньше ошибок в обороне и сыграет прагматично впереди, то сможет выиграть дерби. Надеюсь, на хорошую игру!» — сказал Ещенко «СЭ».

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 2 ноября, начало — в 20.45 мск.