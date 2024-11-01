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Сегодня, 22:30

Комличенко — о турнирном положении «Ростова»: «Справимся с задачей не вылететь из РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением о турнирном положении команды в РПЛ.

— Как оцените турнирное положение команды?

— Справимся с задачей не вылететь из РПЛ.

— Слова Карпина о возможном отставке влияю на команду?

— После слов Карпина об отставке все продолжается в рабочем режиме, это никак не отражается на команде.

В пятницу, 1 ноября, «Ростов» на выезде сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1) в 14-м туре РПЛ. На данный момент команда Валерия Карпина с 14 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

Николай Комличенко
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
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