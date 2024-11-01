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Комличенко: «Уже давно отлегло от реваншистских настроений при голе в ворота «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ против московского «Динамо» (1:1).

— Мы хотели выиграть у «Динамо», но на сегодняшний день имеем только одно очко. Тяжело сказать, что в этом матче мы потеряли очки — игра была боевая. Можно сказать, что это заслуженное очко, потому что могли выиграть и проиграть.

— Какие эмоции были после гола бывшей команде?

— Уже давно отлегло от реваншистских настроений при голе в ворота «Динамо». А тем более мы через две минуты же пропустили. Хотелось бы выиграть, но не получилось. В воздухе витает не только один негатив, но хорошего мало. Хочется быстрее выиграть. Карпин редко улыбается, когда мы забиваем. Нам нужно выиграть, чтобы он улыбнулся.

Комличенко выступал за «Динамо» до перехода в «Ростов» в 2021 году. Сначала он играл за ростовчан на правах аренды, а в 2022-м подписал с клубом контракт на четыре года.

«Ростов» набрал 14 очков и поднялся на восьмую строчку в таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина продлила безвыигрышную серию во всех турнирах до 8 матчей.

Николай Комличенко
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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