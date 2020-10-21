Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал об адаптации новичка команды, Виктора Мозеса, арендованного у «Челси».

— Адаптация проходит отлично, — сказал Ещенко в интервью телеканалу «Россия 24». — Он уже не молодой, играл в топ-командах, знает, как себя вести. Сказали ему: «Welcome, удачи!». Когда он выходил на поле в матче с «Химками», сказал ему: «Давай, пожестче, построже, если будет момент — бей».