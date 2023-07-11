Ещенко назвал причину ухода из академии «Спартака»

Бывший технический директор академии «Спартака» Андрей Ещенко объяснил «СЭ» причину перехода в «Кубань».

В краснодарской команде Андрей Ещенко стал руководителем программы развития молодежного футбола.

«Изначально это из-за семьи. У меня ребенок в школу идет. Решил уехать в Краснодар. Хорошо расстались с академией «Спартака». Когда я переехал сюда, предложил свои услуги. Мне сказали: «Давай подумаем». После сделали предложение. Тем более я раньше играл за «Кубань», — сказал Ещенко «СЭ».

Ещенко работал в академии «Спартака» с июля 2022 года.

«Кубань» объявила о назначении 39-летнего россиянина в клуб во вторник, 11 июля.