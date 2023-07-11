Ещенко назвал причину ухода из академии «Спартака»
Бывший технический директор академии «Спартака» Андрей Ещенко объяснил «СЭ» причину перехода в «Кубань».
В краснодарской команде Андрей Ещенко стал руководителем программы развития молодежного футбола.
«Изначально это из-за семьи. У меня ребенок в школу идет. Решил уехать в Краснодар. Хорошо расстались с академией «Спартака». Когда я переехал сюда, предложил свои услуги. Мне сказали: «Давай подумаем». После сделали предложение. Тем более я раньше играл за «Кубань», — сказал Ещенко «СЭ».
Ещенко работал в академии «Спартака» с июля 2022 года.
«Кубань» объявила о назначении 39-летнего россиянина в клуб во вторник, 11 июля.
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|Спартак
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4
|Ростов
|0
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5
|Ахмат
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
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|0
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9
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
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|0
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|0
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11
|Урал
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|0
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|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
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16
|Балтика
|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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