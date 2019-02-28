Ещенко может вернуться в строй в текущем сезоне, Реброву понадобится не менее трех месяцев на реабилитацию

Вратарь "Спартака" Артем Ребров и защитник Андрей Ещенко прошли плановый осмотр в римской клинике "Вилла Стюарт", информирует пресс-служба клуба.

В январе Ребров перенес операцию на плечевом суставе. Хирург, который оперировал его, провел осмотр. По его итогам стало известно, что дальнейшая реабилитация вратаря займет не менее трех месяцев. Ему предстоит большая работа по восстановлению мышечной массы и объема движений в плечевом суставе.

Ещенко в начале декабря прошлого года перенес пластику передней крестообразной связки левого коленного сустава. Сообщается, что профессор римской клиники Пьер-Паоло Мариани остался доволен состоянием оперированного колена. Темпы восстановления игрока значительно опережают первоначальные прогнозы. Не исключено, что игрок вернется на поле уже в нынешнем сезоне.



Ранее сообщалось, что у 35-летнего правого защитника Андрея Ещенко договор с красно-белыми закончится в июне. С большой долей вероятности, продления не последует, но ему предложат работу в системе "Спартака". Такие же планы есть в отношении 34-летнего вратаря Артема Реброва, чей контракт подойдет к концу в июне 2020 года.

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