Защитник «Спартака» Айртон в интервью «СЭ» рассказал о том, как строятся его взаимоотношения с Андреем Ещенко.

— Как вам помогает Андрей Ещенко? Он вас недавно назвал «подопечным».

— Андрей — замечательный игрок, многое видел, через многое прошел, — подчеркнул Айртон. — К тому же, это мой хороший друг, поэтому всегда помогает советами. За это ему благодарен.

— Артем Ребров недавно сказал, что Ещенко на матчах вам «пихает». Как?

— Во время игр всякое случается. Андрей порой действительно кричит на меня со скамейки. Но это исключительно потому, что хочет помочь. Все — по делу. На поле все ошибаются, иногда теряешь концентрацию, так что нормально воспринимаю любую критику.

— Вы сказали, что Ещенко ваш друг. Вне поля часто общаетесь?

— Нам мешает языковой барьер. Но, тем не менее, в раздевалке и на разных клубных мероприятиях все равно говорим, все время друг другу комментируем Stories.

— На каком языке?

— Пытаемся на английском, но наши основные языки — жестов и смайликов. (Гоша Чернов)

Полностью интервью с Айртоном — на сайте «СЭ»