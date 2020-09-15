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«Еще раз услышали, что судья всегда прав». Евсеев — о лекции по изменениям в правилах

02:00
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о лекции по изменениям в футбольных правилах.

— Сегодня после тренировки прослушали лекцию Эдуарда Малого о новшествах в футбольных правилах, — написал Евсеев в Instagram. — Изменения в последние годы вносятся постоянно, без подобных встреч легко запутаться. Был пенальти или нет, считать ли игру рукой фолом или нет. Таких вопросов много после каждого матча.

Стали понятнее судейские решения в этом сезоне. И главное, еще раз услышали, что судья всегда прав.

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