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Ерохин высказался о своей результативности в нынешнем сезоне

15:30
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин раскрыл секрет своей результативности в нынешнем сезоне.

«Это не секрет, работа на тренировках, поддержка со стороны семьи. Приятно, когда тренеры эту поддержку оказывают. Футболисты увереннее чувствуют себя и больше пользы приносят команде.

Как-то давно мне сказали, что самое сложно для соперников в футболе — это неожиданность. Поэтому в штрафной площадке противника я стараюсь преподнести сюрприз, — сказал Ерохин в интервью на YouTube-канале сборной России.

В нынешнем сезоне Ерохин забил пять мячей в девяти матчах Тинькофф РПЛ.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/gW_mKmImIRM

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Александр Кравченко все материалы автора

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