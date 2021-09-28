Ерохин высказался о своей результативности в нынешнем сезоне
15:30
Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин раскрыл секрет своей результативности в нынешнем сезоне.
«Это не секрет, работа на тренировках, поддержка со стороны семьи. Приятно, когда тренеры эту поддержку оказывают. Футболисты увереннее чувствуют себя и больше пользы приносят команде.
Как-то давно мне сказали, что самое сложно для соперников в футболе — это неожиданность. Поэтому в штрафной площадке противника я стараюсь преподнести сюрприз, — сказал Ерохин в интервью на YouTube-канале сборной России.
В нынешнем сезоне Ерохин забил пять мячей в девяти матчах Тинькофф РПЛ.
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