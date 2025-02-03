«Крылья Советов» проиграли «Торпедо» в товарищеском матче

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«Крылья Советов» уступили «Торпедо» в товарищеской встрече — 0:1. Игра проходила в городе Белек (Турция).

На 62-й минуте гол забил Руслан Червяков.

В следующем «Крылья Советов» сыграют с «Пари НН» 9 февраля. «Торпедо» 6-го числа встретится с «Факелом».