На 54-й минуте матча 27-го тура чемпионата России "Енисей" – "Анжи" арбитр Павел Кукуян не наказал штрафным ударом и желтой карточкой игрока махачкалинцев Ахъядова, когда на дальнем фланге в единоборстве с ним упал красноярский футболист.

Судья не зафиксировал фол и продолжил игру. Предупреждение стало бы для Ахъядова вторым, и он покинул бы поле – как и четыре минуты спустя его одноклубник Гиголаев.

54-я минута матча "Енисей" - "Анжи".

Можно только предполагать, прав был Кукуян или нет. Утверждать, что рефери ошибся, невозможно: организаторы трансляции не показали спорный эпизод крупным планом. (Александр Бобров)​

54-я минута матча "Енисей" - "Анжи".

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