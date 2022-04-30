Геркус: «Слабее «Зенит» не становится, уже на протяжении четырех лет»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отметил, что в РПЛ сейчас не существует реального конкурента для «Зенита».

«Зенит» уверенно завоевал чемпионство, несмотря на частичное обновление состава, слабее Зенит не становится, уже на протяжении четырех лет. Оно и понятно, сейчас реального конкурента нет для них. Гипотетически он может появится, но нужна последовательная работа в этом направление, а сейчас мы видим метания, постоянные смены курса и тренерскую чехарду у бывших конкурентов «Зенита», — цитирует РБК Геркуса.

Напомним, «Зенит», обыграв «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура, сегодня, 30 апреля, стал чемпионом России в восьмой раз в своей истории.

За три тура до конца команда Сергея Семака имеет 61 очко и стала недосягаема для ближайшего преследователя — «Динамо» (52 очка).