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Сегодня, 21:52

Геркус: «Слабее «Зенит» не становится, уже на протяжении четырех лет»

Роман Шишов
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отметил, что в РПЛ сейчас не существует реального конкурента для «Зенита».

«Зенит» уверенно завоевал чемпионство, несмотря на частичное обновление состава, слабее Зенит не становится, уже на протяжении четырех лет. Оно и понятно, сейчас реального конкурента нет для них. Гипотетически он может появится, но нужна последовательная работа в этом направление, а сейчас мы видим метания, постоянные смены курса и тренерскую чехарду у бывших конкурентов «Зенита», — цитирует РБК Геркуса.

Напомним, «Зенит», обыграв «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура, сегодня, 30 апреля, стал чемпионом России в восьмой раз в своей истории.

За три тура до конца команда Сергея Семака имеет 61 очко и стала недосягаема для ближайшего преследователя — «Динамо» (52 очка).

Источник: https://sportrbc.ru/news/626d81c09a79477120ee589f
ФК Зенит
Илья Геркус
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Эмоции футболистов «Зенита» после финального свистка матча с «Локомотивом»
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

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Горан Чаушич

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