Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони поделился мнением о коронавирусе в Италии.

Первую часть сезона аргентинец провел в итальянской «Сампдории».

— Когда я уезжал из Генуи, разговоры о коронавирусе в Китае только начинались, — цитирует Ригони РИА Новости. — А уже через пару недель появились новости о случаях заражения в Италии. Конечно, у меня было чувство облегчения за себя. Но с другой стороны, очень жаль людей, которые вынуждены жить с ощущением непонятной опасности, которая подстерегает тебя за каждым углом. Даже думать о таком неприятно.