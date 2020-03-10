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Эмилиано Ригони — о коронавирусе в Италии: «Жаль людей, которые вынуждены жить с ощущением опасности»

15:59
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Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони поделился мнением о коронавирусе в Италии.

Первую часть сезона аргентинец провел в итальянской «Сампдории».

— Когда я уезжал из Генуи, разговоры о коронавирусе в Китае только начинались, — цитирует Ригони РИА Новости. — А уже через пару недель появились новости о случаях заражения в Италии. Конечно, у меня было чувство облегчения за себя. Но с другой стороны, очень жаль людей, которые вынуждены жить с ощущением непонятной опасности, которая подстерегает тебя за каждым углом. Даже думать о таком неприятно.

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